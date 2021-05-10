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Gündem Sosyal yardım kapsam dışı çıktı ne anlama gelir?
Gündem

Sosyal yardım kapsam dışı çıktı ne anlama gelir?

Koronavirüs salgını sürecinde Devlet tarafından 1100 TL sosyal yardım ödemesi yapılmaktadır. Söz konusu yardıma başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularını sorguladıklarında “sosyal yardım kapsam dışı çıktı” ifadesiyle karşı karşıya kalıyor. Peki, sosyal yardım kapsam dışı çıktı ne anlama gelir? Kapsam dışı faz 1 2 ibaresi ne demek?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 17:19:00 -
Sosyal yardım kapsam dışı çıktı ne anlama gelir?

Tam kapanma sürecinde devlet tarafından sosyal yardım ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor. 1100 TL sosyal yardım başvurusunda bulunan vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden söz konusu başvurularını sorguluyor. Pandemi destek başvurusunda bulunan vatandaşlar başvuru sonuçlarında “sosyal yardım kapsam dışı çıktı” ifadesiyle karşılaşıyor.

Bunun üzerine birçok kişi, söz konusu ibarenin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Sosyal yardım kapsam dışı çıktı ne anlama gelir?Kapsam dışı faz 1 2 ibaresi ne demek?

Kapsam dışı ne anlama gelir?

Kapsam dışı, beyan edilen bilgilerin program çerçevesi ile uyuşmaması olduğunu, dolayısıyla ret cevabı geldiğini gösterir.

Kapsam dışı faz 1 2 ibaresi ne anlama gelir?

Kapsam dışı faz 1 2 ifadesi ise, değerlendirme sürecinin tamamlanması ve ödemenin kesinleşmesi nedeniyle bireylerin karşısına çıktığı belirtiliyor.

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