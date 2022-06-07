Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sosyal ekonomik destek paketinin müjdesini verdi. Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye Aile Desteği Programı ile kim ne zaman ekonomik destek alacak? sorusu da sorulmaya başlandı. Peki Sosyal yardım başvuruları ne zaman başlayacak?

Yeni ekonomik destek paketinden kimler yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı yeni ekonomik paket desteğine ilişkin olarak şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 98 milyar liralık sosyal yardımla ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olmuştuk. Bu yıl sosyal yardım bütçemizi ek programlarla daha da güçlendiriyoruz. Amacımız, gelişen ve büyüyen Türkiye'nin refahının tüm kesimlerle paylaşılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda, Türkiye Aile Desteği Programı ile ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi daha devreye alıyoruz.

Sosyal yardım başvuruları ne zaman başlayacak?

Vatandaşlarımız bu yeni pakete, hem elektronik devlet hem de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden haziran ayının üçüncü haftasından itibaren başvurabilecek."

Türkiye Aile Desteği Programı ödemeleri ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede bir yıl boyunca sürecek ödemelerin ilkinin Kurban Bayramı öncesi yapılacağını bildirerek, Türkiye Aile Desteği Programı'nın ülkeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.