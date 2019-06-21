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Sosyal projesi askeri alarma geçirdi!

Meriç Nehri'nin Türk tarafında kano ile ilerleyen İngiltere uyruklu A.J.B, askeri yasak bölgeye girince yakalandı.

21 Haziran 2019 Cuma 10:35
Sosyal projesi askeri alarma geçirdi!

Alınan bilgiye göre, sınır birliği askerleri Orhaniye köyü sınır bölgesindeki nöbetleri sırasında Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nin Türk tarafında kano ile ilerleyen bir kişiyi karaya çıkması için uyardı.

Karaya çıkarılan bu kişi bir sosyal proje kapsamında çeşitli ülkelerde kano turu yaptığını belirtti.

İngiltere uyruklu A.J.B, önce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi daha sonra İl Göç İdaresi'ne gönderildi. 

Buradaki işlemlerinin tamamlanması sonrası A.J.B. Yunanistan'a gitmek istediğini belirtti.

A.J.B, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:35
  1. Edirne
  2. askeri bölge
  3. İl Jandarma Komutanlığı
  4. Pazarkule Sınır Kapısı
  5. Meriç Nehri

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