Sosyal projesi askeri alarma geçirdi! Meriç Nehri'nin Türk tarafında kano ile ilerleyen İngiltere uyruklu A.J.B, askeri yasak bölgeye girince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sınır birliği askerleri Orhaniye köyü sınır bölgesindeki nöbetleri sırasında Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nin Türk tarafında kano ile ilerleyen bir kişiyi karaya çıkması için uyardı. Karaya çıkarılan bu kişi bir sosyal proje kapsamında çeşitli ülkelerde kano turu yaptığını belirtti. İngiltere uyruklu A.J.B, önce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi daha sonra İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanması sonrası A.J.B. Yunanistan'a gitmek istediğini belirtti. A.J.B, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.