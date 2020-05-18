  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Osmanlı Medreseleri! Beşiktaş Sinan Paşa Medresesi

Ecel ve emel

Âdâb-ı Muâşeret! Ziyareti kısa tutun

Tilâvet secdesi! Secdenin şartları

Affetmek
için kalan
Aktüel

Sosyal mesafeli kutlama

Korona virüs salgınıyla mücadele en ön safta görev yapan sağlık çalışanları, günlerin de unutulmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:58:57 -
Sosyal mesafeli kutlama

Korona virüs salgınıyla mücadele en ön safta görev yapan sağlık çalışanları, günlerin de unutulmadı. Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, hemşirelere plaket ve çiçek takdim etti.


Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde çalışanlara çiçek ve plaketleri takdim eden takdim eden Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, özverili çalışmalarından dolayı her bir hemşireye tek tek teşekkür etti. Özkul, “Bu zorlu salgın döneminde elinizden geldiğince, cephenin en önünde mücadele ediyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu salgın sonrasında, inşallah ileride daha güzel ve mutlu kutlamalar yaparız. Hepinizin emeğine sağlık” dedi.


Kutlamaya katılan ve burada hemşirelere, gerek salgın dönemi gerekse de normal çalışma döneminde yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekküre eden Hayat Hastanesi Genel Koordinatörü Betül Kabalar da hemşirelerin Hemşireler Günü’nü kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı