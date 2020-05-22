  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayramı evde geçirecek çocuklara aileleriyle 'aktivite' önerisi

Seyahat edecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlara öneriler

Fırsatçılar bayram etmesin

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bini geçti

TÜBİTAK'a personel alımı
için kalan
Aktüel

Sosyal mesafe kuralına uymayıp halı sahada maç yapanlara para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:39:44 -
Sosyal mesafe kuralına uymayıp halı sahada maç yapanlara para cezası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak halı sahada futbol oynayan 14 kişiye toplam 5 bin 488 lira, halı saha işletmecisine de 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde bir halı sahada Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralına uymayarak maç yapan 14 kişiyi belirledi.

Bu kişilere 392'şer lira ceza uygulandı.

Ayrıca halı saha işletmecisine de 3 bin 150 lira ceza yazıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı