Sosyal mesafe ihlallerine 101 bin 920 TL ceza

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 65 yaş ve üstü vatandaşlara toplam 7 bin 856 TL, sosyal mesafeyi ihlal eden 260 vatandaşa ise 101 bin 920 TL ceza kesildiğini belirtti.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, emniyet müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Açıklamada, tedbirler kapsamında 65 yaş üstü 19 kişiye 7 bin 856 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 260 kişiye ise 101 bin 920 TL olmak üzere toplam 109 bin 776 TL para cezası kesildiği ifade edildi.

Öte yandan 18 yaş ve altı gençlere ise adli ve idari işlem yapılmadığı belirtildi.