Sosyal medyayı sallayan video! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasındaki diyalog gülme krizine soktu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden hezimete uğrattığı Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada dalga konusu oldu.
Türkiye bugün sandık başına giderek Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçti.
Erdoğan'ın zafer kazanmasının ardından yenilgiye doymayan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medyada dalga konusu oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçen kurgulanan diyalog videosu, paylaşım rekorları kırdı.
Kurgulanan videoya göre Erdoğan, çalan telefonunu "Alo, kiminle görüşüyorum?" diyerek açıyor.
Kılıçdaroğlu ise seçim kampanyasıyla özdeşleşen "Ben Kemal, geliyorum." söylemiyle karşılık veriyor. Bunun üzerine Erdoğan ise "Ya git yat aşağı ya." diyor.
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Sosyal medyada paylaşılan söz konusu video, binlerce beğeni, yorum ve paylaşım aldı.
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