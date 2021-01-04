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Gündem Sosyal medyayı sallayan video! Büyük 'virüs' şüphesi: Bu kargo uçağı ne yapıyor?
Gündem

Sosyal medyayı sallayan video! Büyük 'virüs' şüphesi: Bu kargo uçağı ne yapıyor?

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, uçağın kanatlarına yerleştirilen bazı aparatlarla ne olduğu bilinmeyen sıvı bir maddenin püskürtüldüğü görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 23:15:00 - 2021-01-04 23:28:49

Sosyal medyada dolaşan bir video, vatandaşları şoke etti. Başka bir uçaktan pilot tarafından çekildiği tahmin edilen videoda, bir kargo uçağının tuhaf hareketler sergilediği görüldü.

Videoda uçağın kanatlarına yerleştirilen bazı aparatlarla ne olduğu bilinmeyen sıvı bir maddenin püskürtüldüğü görüldü. 

Ancak uluslararası  bir kargo uçağından böyle bir püskürtme işleminin yapılması şüphe uyandırırken sosyal medya kullanıcıları; "Biyolojik saldırı mı yapılıyor?", "Havadan virüs mü bırakılıyor?" gibi sorular sordu.

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