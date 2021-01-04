Sosyal medyayı sallayan video! Büyük 'virüs' şüphesi: Bu kargo uçağı ne yapıyor?

Sosyal medyada dolaşan bir video, vatandaşları şoke etti. Başka bir uçaktan pilot tarafından çekildiği tahmin edilen videoda, bir kargo uçağının tuhaf hareketler sergilediği görüldü.

Videoda uçağın kanatlarına yerleştirilen bazı aparatlarla ne olduğu bilinmeyen sıvı bir maddenin püskürtüldüğü görüldü.

Ancak uluslararası bir kargo uçağından böyle bir püskürtme işleminin yapılması şüphe uyandırırken sosyal medya kullanıcıları; "Biyolojik saldırı mı yapılıyor?", "Havadan virüs mü bırakılıyor?" gibi sorular sordu.