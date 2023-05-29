Sosyal medyayı sallayan CHP'li kadın! 'Camiler kazandı, eşcinseller için iyi olmadı'
28 Mayıs seçiminin ardından bir sosyal medya kanalının sokak röportajında konuşan CHP'li kadının sözleri izleyenleri hayrete düşürdü.
"Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna cevap veren kadın, "Ben cami seslerinden rahatsızım. Seçimi camiler kazandı." dedi.
AK Parti'yi "Laikliği bitirecekler" diye hedef alan kadın, sözlerinin devamında akla ziyan şu ifadeleri kullandı:
Kadınlar dışarıya çıkamayacak. Eşcinseller için de iyi olmadı.
Sosyal Medya
Sosyal medyayı sallayan video! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasındaki diyalog gülme krizine soktu
Sosyal Medya
İrfan Değirmenci ve Ayşenur Arslan'ın 'balkon' hayali patladı! Sosyal medyayı sallayan video