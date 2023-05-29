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Sosyal Medya Sosyal medyayı sallayan CHP'li kadın! 'Camiler kazandı, eşcinseller için iyi olmadı'
Sosyal Medya

Sosyal medyayı sallayan CHP'li kadın! 'Camiler kazandı, eşcinseller için iyi olmadı'

Yeniakit Publisher
2023-05-29 23:27:00 - 2023-05-29 23:33:23
Sosyal medyayı sallayan CHP'li kadın! 'Camiler kazandı, eşcinseller için iyi olmadı'

28 Mayıs seçiminin ardından bir sosyal medya kanalının sokak röportajında konuşan CHP'li kadının sözleri izleyenleri hayrete düşürdü.

"Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna cevap veren kadın, "Ben cami seslerinden rahatsızım. Seçimi camiler kazandı." dedi.

AK Parti'yi "Laikliği bitirecekler" diye hedef alan kadın, sözlerinin devamında akla ziyan şu ifadeleri kullandı:

Kadınlar dışarıya çıkamayacak. Eşcinseller için de iyi olmadı.

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