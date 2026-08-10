Sosyal medyayı karıştıran yalan habere yargıdan dev darbe! Provokatörlere göz açtırılmıyor!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığı yönündeki asılsız sosyal medya paylaşımları üzerine "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığı yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında resen soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında cezaevinde isyan çıktığı yönünde paylaşımlar yapıldığı belirtildi. Söz konusu paylaşımların, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu oluşturduğu değerlendirilerek soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Başsavcılığın talebi üzerine, paylaşımları yapan 21 sosyal medya hesabı hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin engellenmesi kararı verildi.
Kaynak: AA