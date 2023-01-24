Sosyal medyayı karıştıran görüntüler! Böyle doğum günü partisi görmediniz
Aile bireylerinin garip doğum günü kutlamalarına tanıklık ettiğimiz sosyal medyada bu kez sıradışı bir olay yaşandı. Kedileri için doğum günü partisi düzenleyen çift sosyal medyada gündem oldu.
Sahiplendikleri kediyi adeta kendi çocukları gibi benimseyen çift, Ponçik ismindeki kedinin yaş gününü doğum gününü partisiyle kutladı.
Doğum günü pastası ve çeşitli yiyeceklerle donatılan masada Ponçik adlı kedinin fotoğrafları da unutulmadı.
Şanslı kedinin kilolu halleri dikkat çekerken Sule Koçaş isimli kedi sahibinin yüklediği görüntüler sosyal medyada viral olmayı başardı.
Sosyal medyayı iki böldü
Görüntü sosyal medyayı ikiye böldü. Vatandaşların bazıları normal karşılarken bazıları da çok saçma ve anlamsız buldu