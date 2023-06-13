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Sosyal Medya Sosyal medyayı ayağa kaldıran video! Kapısına gelen komşusunun çocuğuna öyle bir şey yaptı ki...
Sosyal Medya

Sosyal medyayı ayağa kaldıran video! Kapısına gelen komşusunun çocuğuna öyle bir şey yaptı ki...

Yeniakit Publisher
2023-06-13 21:19:00 - 2023-06-13 21:41:22

Sosyal medyada komşusunun küçük çocuğunu siyasete alet eden kadının videosu tepki çekerken, görüntüler muhaliflerin kutuplaştırıcı tavrını yeniden gözler önüne serdi.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını kabullenemeyen muhalefet yandaşlarının hazımsızlıkları her geçen gün kendisini göstermeye devam ediyor.

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir videoda muhalefet destekçisi bir kişinin komşusuna yönelik davranışları "İnsanlığın ve sözün bittiği an" olarak yorumlandı.

Görüntülerde CHP yandaşı bir kişinin kendisinden şeker istemeye giden komşu çocuğuna yönelik sözleri tepki çekti. Videoda muhalefet destekçisi vatandaş, şeker istemeye gelen küçük kız çocuğuna "Şeker lazımdı değil mi? Siz AK Parti'ye mi oy verdiniz?" diyerek küçümsercesine soru sordu.

Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

Kız çocuğundan 'Evet' cevabını alan kişi, şekeri vererek çektiği videoyu "Benim AKP'li komşularla max samimiyet" sözleriyle sosyal medyada paylaştı.

Video sosyal medyada viral olurken, şeker veren muhalefet destekçisi kadına tepki yağdı.
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