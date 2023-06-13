Sosyal medyayı ayağa kaldıran video! Kapısına gelen komşusunun çocuğuna öyle bir şey yaptı ki...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını kabullenemeyen muhalefet yandaşlarının hazımsızlıkları her geçen gün kendisini göstermeye devam ediyor.

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir videoda muhalefet destekçisi bir kişinin komşusuna yönelik davranışları "İnsanlığın ve sözün bittiği an" olarak yorumlandı.

Görüntülerde CHP yandaşı bir kişinin kendisinden şeker istemeye giden komşu çocuğuna yönelik sözleri tepki çekti. Videoda muhalefet destekçisi vatandaş, şeker istemeye gelen küçük kız çocuğuna "Şeker lazımdı değil mi? Siz AK Parti'ye mi oy verdiniz?" diyerek küçümsercesine soru sordu.

Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

Kız çocuğundan 'Evet' cevabını alan kişi, şekeri vererek çektiği videoyu "Benim AKP'li komşularla max samimiyet" sözleriyle sosyal medyada paylaştı.

Video sosyal medyada viral olurken, şeker veren muhalefet destekçisi kadına tepki yağdı.

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