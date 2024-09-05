Sosyal medyaya damga vurdu: Mourinho'nun çiçekçi çocuğa verdiği cevap olay oldu
Acun Ilıcalı'nın düğününe katılan ünlü teknik adamın düğün çıkışında kendisine çiçek satmak isteyen çocuğa söyledikleri şaşırttı.
Feenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho'nun Acun Ilıcalı'nın düğününe katıldıktan sonra çıkışta çiçekçi çocuk ile yaşadığı dialog sosyal medyada olay oldu.
"PARAM YOK"
'Çocuğun çiçek alır mısın?' sözlerine Jose Mourinho'dan 'Param yok' yanıtı geldi. Mourinho'nun bu cevabı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.