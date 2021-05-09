  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Kabil'de ölü sayısı 50 oldu
Sinop'ta orman yangını
Süper Lig'e çıkacak 2 takım bugün belli oluyor!
Gündem Sosyal medyanın konuştuğu iş ilanı: 5 kişiye 1500 dolar verecekler
Gündem

Sosyal medyanın konuştuğu iş ilanı: 5 kişiye 1500 dolar verecekler

Bir şirketin yatak incelemesi için 5 kişiye 1500 dolar vereceği yönündeki iş ilanı sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 15:54:00 -
Sosyal medyanın konuştuğu iş ilanı: 5 kişiye 1500 dolar verecekler

Sosyal medya, yatak incelemeleri yapan bir şirketin iş ilanını konuşuyor. Zira firma bir ay boyunca uyuyacak çalışma arkadaşları aradıklarını duyurdu. 1 ay sonra son bulacak iş için ödenecek rakam ise 1500 dolar yani yaklaşık 12 bin TL.

Hürriyet'in haberine göre, Eachnight isimli şirketten yapılan açıklamada, bu iş için 5 kişinin seçileceği bilgisinin altı çizildi. Aynı açıklamada ülke fark etmeksizin en az 18 yaşındaki kişilerin başvurularını kabul edeceği belirtildi.

31 Mayıs'a kadar başvurulabilecek iş için aranan en temel özellik ise iyi bir İngilizce.

Zira şirketin 'Şekerleme eleştirmenleri' diye adlandırdığı bu kişiler uyumadan önce ve sonra video konferansa katılarak uyku hakkında sözlü bir anketi cevaplayacak.

Şirket bu çalışma kapsamında en iyi kısa uyku süresi ve şekerleme yapmanın yorgunluk, hafıza, motivasyon ve üretkenlik üzerindeki etkilerini mercek altına alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron'dan Türkiye adımı!
Dünya

Macron'dan Türkiye adımı!

Fransa, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'den gelenlere zorunlu karantina uygulaması getirdi. Karantina uygulaması getirilen diğer ülkel..
Gönül Dağı 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Medya

Gönül Dağı 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Veysel ve Cemile’nin sahneleri seyircide büyük me..
Ajan fırıncı akıl almaz bir yönteme başvurdu!
Gündem

Ajan fırıncı akıl almaz bir yönteme başvurdu!

Askeriyeye ekmek satan M.Y. adlı fırıncı, ihaleye girebilecek bölgedeki olası rakipleri hakkında bilgi toplamak için akıl almaz birr yöntem ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay