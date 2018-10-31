Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
Kars'ın Digor ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan zanlı tutuklandı.31 Ekim 2018 Çarşamba 16:14
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarla terör örgütü PKK/KCK, PYD/YPG propagandası yaptığı tespit edilen kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda İ.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan İ.K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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