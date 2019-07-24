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Sosyal medyadan terör propagandasına 4 gözaltı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:09
Sosyal medyadan terör propagandasına 4 gözaltı

Balıkesir'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, A.B, H.K, N.S. ve T.A'nın, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.

Adreslere eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç'teki adreslerini tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, zanlılar gözaltına alınırken, 4 telefon ve sim karta el konuldu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:09
  1. PKK/KCK
  2. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
  3. sosyal medyadan terör örgütü propagandası

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