Sosyal medyadan terör propagandasına 4 gözaltı
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 4 zanlı yakalandı.24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:09
Balıkesir'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 4 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, A.B, H.K, N.S. ve T.A'nın, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.
Adreslere eş zamanlı operasyon
Şüphelilerin Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç'teki adreslerini tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, zanlılar gözaltına alınırken, 4 telefon ve sim karta el konuldu.
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