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Gündem Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Üfleyerek otobüs söndürmeye çalışan İETT şoförü
Gündem

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Üfleyerek otobüs söndürmeye çalışan İETT şoförü

Yeniakit Publisher
2023-06-08 22:25:00 - 2023-06-08 22:28:40

İş bilmez Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT otobüsleri, yangın ve arızalarla gündemden hiç düşmedi.

İstanbul Kağıthane'de yaşanan İETT otobüsündeki yangında ise öne çıkan şoförün otobüse müdahalesi oldu.

İETT şoförü yanan otobüsü üfleyerek söndürmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşlar şoförü motor kısmındaki alevlere yangın tüpüyle müdahalesi etmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşları dinleyen şoför, daha sonra yangın tüpü sıkarak alevleri söndürdü.

O anlar sosyal medyanın en çok yorumlananları arasına girdi.

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