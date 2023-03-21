Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Kemal Kılıçdaroğlu 'işsizliğe çözüm' sözleri ile alay konusu oldu
CHP'lilerin kronikleşen iş bilmezlikleri, sosyal medyada alay konusu olmaya devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "işsizlik" sorununa ilişkin çözümü sosyal medyada alay konusu oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gülümsemesi ile cevap verilen Kılıçdaroğlu, sosyal medyanın en çok izlenilenleri arasına giren videoda, "işssizlik" sorununa ilişkin şu ifadeleri kullanıyor:
10 milyon işsizimiz var, 10 milyon.. 10 milyon işsiz. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa, mesele bitiyor..