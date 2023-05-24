Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! İşte İmamoğlu'nun seviyesizliği...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tuzla'daki açılış töreninde seviyesizce yaptığı konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği için İmamoğlu ve bazı CHP'liler tarafından Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın saldırıya uğradığı İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreninde konuşan İmamoğlu, seviyesizliğini göstermiş, sözleriyle sosyal medyada tepki toplamıştı.
İmamoğlu, gerginliğin oluştuğu ortamda, "Lan, Allah'tan korkun 3.5 sene. Lan 3 ayını bizden siz çaldınız, 1.5 senesi pandemi." ifadelerini kullanmıştı.
Bir film sahnesiyle birleştirilen İmamoğlu'nun o konuşması yeniden gündem oldu.
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