Sosyal medyadan duyurdu! Selçuk Bayraktar'dan Whatsapp kararı
WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, WhatsApp'tan ayrıldığını açıkladı.
WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararından sonra, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, WhatsApp'tan ayrıldığını açıkladı.
Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a tepkiler dinmiyor. WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından, BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, WhatsApp''tan ayrıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından ayrıldığını bildiren Bayraktar, ''Whatsapp'dan uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum. Kullandığım mesajlaşma programları: BİP ve Açık kaynak kodlu olduğu için deTelegram ve Signal'' ifadelerini kullandı.