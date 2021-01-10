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Gündem Sosyal medyadan duyurdu! Selçuk Bayraktar'dan Whatsapp kararı
Gündem

Sosyal medyadan duyurdu! Selçuk Bayraktar'dan Whatsapp kararı

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, WhatsApp'tan ayrıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 00:19:00 -
Sosyal medyadan duyurdu! Selçuk Bayraktar'dan Whatsapp kararı

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararından sonra, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, WhatsApp'tan ayrıldığını açıkladı.

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a tepkiler dinmiyor. WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından, BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, WhatsApp''tan ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından ayrıldığını bildiren Bayraktar, ''Whatsapp'dan uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum. Kullandığım mesajlaşma programları: BİP ve Açık kaynak kodlu olduğu için deTelegram ve Signal'' ifadelerini kullandı.

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