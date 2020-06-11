Sosyal medyadan çocuklara dünya klasikleri okuyorlar

Salgın döneminde evde kalan çocuklara online mecradan dünya klasikleri okunuyor.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, çocuklar için eğlenerek öğrenme deneyimine sosyal medya hesaplarından en merak edilen dünya klasiklerini okuyarak devam ediyor. Kitapları haziran ayı boyunca pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri saat 17.00’da paylaşılacak. Seçilen kitaplar bölümler halinde KidZania İstanbul resmi YouTube hesabından yayınlanacak. Videolar pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri saat 17.00’da paylaşılacak. Haziran ayı kitapları arasında serüvenlerle dolu ‘80 Günde Devri Alem’, okyanusların en macera dolu anlarını anlatan ‘Denizler Altında 20 Bin Fersah’, yediden yetmişe herkesin sevgilisi ‘Mutlu Prens’, çocuk edebiyatının mihenk taşlarından biri olan ‘Küçük Kara Balık’ ve daha birçok eser yer alıyor.