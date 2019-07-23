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Sosyal medyadan 'Avcı kız' tuzağına polis operasyonu!

Ankara'da sosyal medyadan tanıştıkları kişileri anlaşmalı oldukları gece kulübü ve eğlence yerlerine götürerek gasbeden suç örgütlerine yönelik operasyonda 125 zanlı gözaltı alındı.

23 Temmuz 2019 Salı 14:29
Sosyal medyadan 'Avcı kız' tuzağına polis operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, son dönemlerde eğlence mekanlarında gasp olaylarıyla ilgili şikayetlerin artması üzerine çalışma başlattı.

Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla oluşturulan özel ekip, 6 aylık çalışmanın ardından aynı yöntemle çok sayıda vatandaşı gasbeden gruplara yönelik operasyon düzenledi.

Asayişten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Esertürk'ün koordinesinde çeşitli birimlerden 200 polisin katılımıyla Ankara merkezli Şanlıurfa, Antalya ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 125 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken, operasyon düzenlenen adreslerde gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve iş yerlerinden bulunan çok sayıda ruhsatsız silah, kesici ve delici alet ile POS cihazına el konuldu.

Bu arada soruşturma savcısı İrfan Nuri Akdeniz de Ankara'da operasyon düzenlenen adreslere gelerek, polis yetkililerinden bilgi aldı.

"Avcı kızları" kullanmışlar

Zanlıların, "Avcı kız" adını verdikleri genç kadınlar aracılığıyla mağdurları sosyal medya üzerinden buluşma ve zaman geçirme vaadiyle çeşitli adreslere davet ettiği ve eğlence sonunda yüklü miktarda hesap ödemeye zorladığı, itiraz eden kişileri ise silah tehdidi ve darp yoluyla gasbettikleri öğrenildi.

Üzerinde nakit bulunmayan mağdurların kredi kartlarından zorla tahsilat yapıldığı ya da suç örgütü üyelerinin nezaretinde bankamatiklerden zorla çektirdikleri paralara el koyduğu belirlendi.

Ayrıca suç örgütü üyelerinin hesabı ödeyemeyen bir mağduru zorla yanlarına alarak evinde bulunan kasayı açtırdıkları ve burada bulunan yüklü miktarda para ve ziynet eşyasına el koydukları saptandı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:29
  1. Şanlıurfa
  2. Kars
  3. Antalya
  4. Ankara
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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