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Aktüel Sosyal medyadaki tehdit yaptığı videosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı! Yaşananlara tepki yağdı
Aktüel

Sosyal medyadaki tehdit yaptığı videosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı! Yaşananlara tepki yağdı

Yeniakit Publisher
2023-06-17 18:27:00 - 2023-06-17 18:30:40
Sosyal medyadaki tehdit yaptığı videosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı! Yaşananlara tepki yağdı

Sosyal medyada yayılan ve bir şahsın Suriyelilere yönelik aşağılayıcı sözler sarf ettiği video tepkilere yol açmıştı. Konuya ilişkin sır perdesi aralandı. Sırrı çözüldü: Suriyeli zihinsel engelli şahsın sosyal medyada yayılan video tepki çekti

Sosyal medyadaki tehdit videosunda yer alan şahıs ile videoyu çeken kişi yakalanırken dikkat çeken bir gerçek de ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan ve bir şahsın, “Ben Murat Başkan, ben Sultanbeyli oturuyorum, Suriyelilere laf söyleme, akıllı olun" şeklinde konuştuğu video tepkilere yol açınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Sosyal medya ve açık kaynaklardan yapılan araştırmalar ile Twitter hesabından paylaşılan video içeriğinde yer alan şahsın yüzde 70 zihinsel engelli raporu bulunan Suriye uyruklu A.A. isimli şahıs olduğu, videoyu çeken ve yayan şahsın ise S.S. isimli şahıs olduğu ve videoyu TikTok isimli sosyal medya platformunda yer alan hesabında da paylaştığı tespit edildi. Şahıslar yakalanarak tahkikat işlemlerine başlandı.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan zihinsel engelli olduğu tespit edilen A.A. serbest bırakıldı. S.S. isimli şahıs hakkında ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı.
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