Sosyal medyada üniforma ile hava atan şüpheliye Avcılar'da şok baskın: Polis yeleği ve silahlar ele geçirildi!
İstanbul’da emniyet güçlerini harekete geçiren olayda, sosyal medya üzerinden polis yeleği giyerek canlı yayın yapan bir şahıs, İstanbul Emniyeti'nin titiz takibiyle yakayı ele verdi. Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonla, şahsın kimliği ve adresi kısa sürede belirlenerek gözaltı işlemi gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada bugün bir kişinin polis yeleği giyerek yayın yaptığını belirleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri müşterek çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde şahsın B.O. (48) olduğu tespit edildi. Şahıs aynı gün Avcılar’da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet polis yeleği ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.