Sosyal medyada tepki yağıyor! Soykırım destekçisi Starbucks'a Akbank desteği
Abluka altında tuttuğu Filistinlileri katleden terör devleti İsrail’in yanında yer alarak insanlık suçu işleyen Starbucks'a Akbank destek çıktı.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Arkasına küresel haydut ABD ile kukla Avrupa'yı alan terörist İsrail, işgal ettiği Filistin'de katliamlarına devam ediyor.
Çocuk, kadın ve yaşlı ayırmadan kan döken teröristlere karşı vicdan sahibi insanlar, harekete geçti.
Dünyanın dört bir yanından insanlar, Filistinlilerin kanından beslenen İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerini boykota başladı.
Boykot dalga dalga büyürken Filistinlileri katleden terör devleti İsrail’e arka çıkarak listenin başında bulunan Starbucks'a Akbank destek verdi.
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'Kampanya' adı altında işbirliği
Banka müşterilerine attığı mesajla, insanlık suçu işleyen Starbucks'la yaptığı işbirliğini 'kampanya' adı altında sundu. Mesajda şu ifadeler yer aldı:
"1035STARBUCKS' davet kodunu kullanarak mobilden ilk kez Akbanklı olanlar, Starbucks harcamalarında toplam 1.200 TL'ye varan iade kazanıyor."
Tepki çeken sözde kampanya bankanın internet sitesinde de yer alıyor.
Sosyal medyadan tepki yağıyor
Çocuk, kadın ve yaşlı ayırmadan kan döken teröristlerin yanında yer alan Starbucks'a destek çıkan Akbank'a sosyal medyadan tepki yağıyor.
İşte o tepkilerden sadece birkaçı:
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