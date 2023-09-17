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Gündem Sosyal medyada tepki yağıyor! Laikçi kadından polise iğrenç sözler
Gündem

Sosyal medyada tepki yağıyor! Laikçi kadından polise iğrenç sözler

Yeniakit Publisher
2023-09-17 13:50:00 -

Polisin hareketlerinden şüphelenip kimlik sorduğu bir laikçi kadının tavırları dikkat tepki çekti. Ağzından salyalar akıtarak polisi aşağılamaya kalkan kadın "Sen asgari ücret alıp bana racon kesemezsin." diye polise tepki gösterdi.

Aydın'da bir polis memurunun şüpheli hareketler sergileyen bir kadına kimlik sorması üzerine kameraya kadından polise karşı dikkat çeken yanıtlar geldi.

Kadının polise yönelik sözleri gündem oldu.

"SEN ASGARİ ÜCRET ALIP BANA RACON KESEMEZSİN"

Kadın, görevini yapmaya çalışan polis memuruna "Sen asgari ücret alıp bana racon kesemezsin. Belindeki siyaha güvenip, bir bayana racon yapma. Anladın mı? Ciddiye bile almıyorum seni farkında mısın? Senden korkacağımı falan mı sanıyorsun. Ajanslara filan başvurdun mu, iyi oyuncusun. Dizilerde arkadan geçen polisi oynarsın. Buraya da sürgünsün bence. Sürülmüşsün. Nereden sürüldün? Sürülmediysen de yardımcı olacağım bu konuda. Beni bul, adım Nil Tuğçe Güven" dedi.

VİDEOYA TEPKİ YAĞDI

Anbean kaydedilen görüntüler sonrası kadına sosyal medyadan tepki yağdı.

 
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