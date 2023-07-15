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Gündem Sosyal medyada tepki yağıyor Ekrem’in 15 Temmuz mesajına dikkat
Gündem

Sosyal medyada tepki yağıyor Ekrem’in 15 Temmuz mesajına dikkat

Yeniakit Publisher
2023-07-15 13:36:00 -
Sosyal medyada tepki yağıyor Ekrem’in 15 Temmuz mesajına dikkat

İstanbul tarihinin en kötü belediye başkanı ilan edilen Ekrem İmamoğlu’nun 15 Temmuz mesajı tepki çekti. İstanbullulara attığı mesajda ne darbe girişimini gördü ne de FETÖ’cü hainleri…

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayınladığı 15 Temmuz mesajı ile tepki çekti.

Yayınladığı 15 Temmuz mesajında, sadece “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.” İfadelerini kullanarak FETÖ’cüleri bu bayram da üzmedi.

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