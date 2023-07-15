Sosyal medyada tepki yağıyor Ekrem’in 15 Temmuz mesajına dikkat
İstanbul tarihinin en kötü belediye başkanı ilan edilen Ekrem İmamoğlu’nun 15 Temmuz mesajı tepki çekti. İstanbullulara attığı mesajda ne darbe girişimini gördü ne de FETÖ’cü hainleri…
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İstanbul tarihinin en kötü belediye başkanı ilan edilen Ekrem İmamoğlu’nun 15 Temmuz mesajı tepki çekti. İstanbullulara attığı mesajda ne darbe girişimini gördü ne de FETÖ’cü hainleri…
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