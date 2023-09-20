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Kültür - Sanat Sosyal medyada tebrik yağıyor... Çiçek Derman’dan ibretlik sözler
Kültür - Sanat

Sosyal medyada tebrik yağıyor... Çiçek Derman’dan ibretlik sözler

Yeniakit Publisher
2023-09-20 12:24:00 -
Sosyal medyada tebrik yağıyor... Çiçek Derman’dan ibretlik sözler

Türk tezhip ve minyatür sanatçısı Çiçek Derman çok önemli bir açıklamada bulundu. Sanatçıların çok sık kullandığı o kelime hakkında nokta atışı tespit yaptı.

Türk tezhip ve minyatür sanatçısı Çiçek Derman çok önemli bir açıklamada bulundu. Sanatçıların çok sık kullandığı o kelime hakkında nokta atışı tespit yaptı.

"Yaratmak kelimesi beni çok rahatsız eder. Yaratmak Allah'a mahsustur. Biz var olan güzelliği ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bu edebi kaybettik."

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