Sosyal medyada tebrik yağıyor... Çiçek Derman’dan ibretlik sözler

Türk tezhip ve minyatür sanatçısı Çiçek Derman çok önemli bir açıklamada bulundu. Sanatçıların çok sık kullandığı o kelime hakkında nokta atışı tespit yaptı.

"Yaratmak kelimesi beni çok rahatsız eder. Yaratmak Allah'a mahsustur. Biz var olan güzelliği ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bu edebi kaybettik."