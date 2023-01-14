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Yerel Sosyal medyada tarihi eser satmaya kalkıştı... Enselendi!
Yerel

Sosyal medyada tarihi eser satmaya kalkıştı... Enselendi!

İstanbul'da sosyal medyadan tarihi eser satmaya çalışan kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 09:49:00 -
Sosyal medyada tarihi eser satmaya kalkıştı... Enselendi!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.S'nin evinde sakladığı tarihi eserleri sosyal medya aracılığıyla satmaya çalıştığı ve tarihi eser kaçakçılığı yapanlarla iletişim halinde olduğu bilgisini aldı.

Şüphelinin evindeki aramalarda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 169 bronz sikke, Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 1 dürbün, 2 şarap testisi, 3 şamdanlık, 2 havan, 1 baharat öğütücü, 5 gümüşlük, 1 su matarası, 4 kılıç, 4 kolye, 13 ahşap baston, Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 minyatür heykel, 4 hançer ile 5 kılıç ele geçirildi.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemede yurt içinde alım satımı ve yurt dışına çıkarılması yasak eserler olduğu değerlendirilen 217 eser koruma altına alındı.

Jandarma ekiplerinin olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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