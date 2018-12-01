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Sosyal medyada tanıştığı adamla buluştu, hayatının şokunu yaşadı

Sivas'ta sosyal medya üzerinden tanıştığı kadını zorla arabasına bindirmek isteyen şahıs, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 18:41
Sosyal medyada tanıştığı adamla buluştu, hayatının şokunu yaşadı

Sivas’ta sosyal medyada tanıştığı kadınla buluşan bir şahıs, genç kadını araca zorla bindirmek istedi. Kadın otomobile binmek istemeyince otomobilde bulunan şüpheli, genç kadının kolundan tutarak metrelerce sürükledi. Olaya vatandaşlar müdahale etti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sivas Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre bir erkek bir süredir sosyal medyada konuştuğu kadınla buluşmak için otomobilde bulunan arkadaşı ile buluşma noktasına geldi. Burada buluşan ikili bir süre sohbet etti. Daha sonra araca binen erkek, genç kadının araca binmesini istedi. Daha sonra araçta bulunan şahıs ise otomobilin pencere kısmından kadının kolunu tutu. Bir süre direnen genç kadın yaklaşık 500 metre otomobil ile sürüklendi.

Durumu fark eden vatandaşlar otomobilin önünü keserek polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek otomobilde bulunan 2 zanlıyı polis merkezine götürdü. Sürüklenen genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın bir gören vatandaş, "Bir kargaşa olduğunu ve polislerin müdahale ettiğine tanık olduk. Bayan kapıya asılıydı. Sanırım kaçırıyorlardı. Tam olarak anlayamadık. Polisler şüpheliye durması için çok ikaz ettiler ama durmadılar. Arkadaş kaçtı. O arada görevli polis arkadaşlar vardı. Onları araca alarak takip ettik. Yanlarına geldik. Halkta yakalanmasında yardım etti" dedi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 18:41
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