Sosyal medyada rekor kıran video! Siyonist yandaşlarını tek başına susturdu
Kanadalı yazar Yves Engler, terörist İsrail'in katliamlarını sahiplenen siyonist yanlılarını tek başına susturdu.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Arkasına haydut ABD ile kuklası Avrupa'yı alan terörist İsrail, abluka altında tuttuğu Filistin'de çocuk, kadın ve yaşlı ayırımı yapmadan katliam yapıyor.
Siyonist yandaşlarını tek başına susturdu
Kanada'nın Montreal şehrinde siyonist yanlıları McGill Üniversitesi'nde toplanarak terörist İsrail'i sahiplendi.
Kanadalı yazar Yves Engler, terör sevici eylemcilere, ironik bir slogan önerisinde bulundu:
"Daha fazla Filistinli çocuk öldürün!"
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