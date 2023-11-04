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Sosyal Medya Sosyal medyada rekor kıran video! Siyonist yandaşlarını tek başına susturdu
Sosyal Medya

Sosyal medyada rekor kıran video! Siyonist yandaşlarını tek başına susturdu

Yeniakit Publisher
2023-11-04 15:46:00 - 2023-11-04 15:53:48

Kanadalı yazar Yves Engler, terörist İsrail'in katliamlarını sahiplenen siyonist yanlılarını tek başına susturdu.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Arkasına haydut ABD ile kuklası Avrupa'yı alan terörist İsrail, abluka altında tuttuğu Filistin'de çocuk, kadın ve yaşlı ayırımı yapmadan katliam yapıyor.

Siyonist yandaşlarını tek başına susturdu

Kanada'nın Montreal şehrinde siyonist yanlıları McGill Üniversitesi'nde toplanarak terörist İsrail'i sahiplendi.

Kanadalı yazar Yves Engler, terör sevici eylemcilere, ironik bir slogan önerisinde bulundu:

"Daha fazla Filistinli çocuk öldürün!"
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