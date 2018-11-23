Sosyal medyada paylaşılan afişler kafaları karıştırdı! AK Parti'nin İstanbul adayı kim?
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddiası gündemdeyken sosyal medyaya fotoğraflarının bulunduğu afişlerin düşmesi kafaları karıştırdı.23 Kasım 2018 Cuma 22:54
yeniakit.com.tr
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul adaylığına kesin gözüyle bakılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım arasında yarınki aday tanıtım toplantısı öncesinde yoğun bir temas trafiği yaşandı.
Afişler kafaları karıştırdı
Binali Yıldırım'ın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddiasını güçlendiren bir de fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğraftaki afişte Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak tanıtılması dikkat çekti.
TBMM'de öğretmenleri kabul edecek
Ancak adayların açıklandığı saatlerde Yıldırım'ın TBMM'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri kabul edecek olması kafaları karıştırdı.
3 büyük şehirin daha sonra açıklanacağı iddiası da var
Öte yandan İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının daha sonra açıklanacağı da öne sürüldü.
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