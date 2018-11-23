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Sosyal medyada paylaşılan afişler kafaları karıştırdı! AK Parti'nin İstanbul adayı kim?

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddiası gündemdeyken sosyal medyaya fotoğraflarının bulunduğu afişlerin düşmesi kafaları karıştırdı.

23 Kasım 2018 Cuma 22:54
Sosyal medyada paylaşılan afişler kafaları karıştırdı! AK Parti'nin İstanbul adayı kim?

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul adaylığına kesin gözüyle bakılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım arasında yarınki aday tanıtım toplantısı öncesinde yoğun bir temas trafiği yaşandı.

Afişler kafaları karıştırdı

Binali Yıldırım'ın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddiasını güçlendiren bir de fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğraftaki afişte Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak tanıtılması dikkat çekti.

TBMM'de öğretmenleri kabul edecek

 

Ancak adayların açıklandığı saatlerde Yıldırım'ın TBMM'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri kabul edecek olması kafaları karıştırdı.

3 büyük şehirin daha sonra açıklanacağı iddiası da var

 

Öte yandan İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının daha sonra açıklanacağı da öne sürüldü.

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 22:54
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. Binali Yıldırım
  4. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı
  5. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı
  6. İstanbul Büyükşehir Belediye adayı

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