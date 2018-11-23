Sosyal medyada paylaşılan afişler kafaları karıştırdı! AK Parti'nin İstanbul adayı kim?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul adaylığına kesin gözüyle bakılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım arasında yarınki aday tanıtım toplantısı öncesinde yoğun bir temas trafiği yaşandı.

Afişler kafaları karıştırdı

Binali Yıldırım'ın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddiasını güçlendiren bir de fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğraftaki afişte Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak tanıtılması dikkat çekti.

TBMM'de öğretmenleri kabul edecek

Ancak adayların açıklandığı saatlerde Yıldırım'ın TBMM'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri kabul edecek olması kafaları karıştırdı.

3 büyük şehirin daha sonra açıklanacağı iddiası da var

Öte yandan İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının daha sonra açıklanacağı da öne sürüldü.