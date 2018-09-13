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'Sosyal medyada küfürlü yazışma' kavgasında silahlar konuştu! 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de tütün ürünleri satan A.Ö, T.A. ile yakını Y.A. arasında "sosyal medyada küfürlü yazışma" yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında silahla vurulan T.A göğsünden yaralanırken, olay yerinde bulunan bir vatandaş da ayağından yaralandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 16:12
'Sosyal medyada küfürlü yazışma' kavgasında silahlar konuştu! 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Bursa Caddesi'nde tütün ürünleri satan A.Ö, T.A. ile yakını Y.A. arasında "sosyal medyada küfürlü yazışma" yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu A.Ö, aracındaki silahla ateş ederek T.A'yı göğsünden yaraladı.

Bu sırada seken kurşunlardan biri olay yerinde bulunan H.S'nin ayağına isabet etti.

ZANLILARDAN BİRİ ARANIYOR

Ağır yaralanan T.A, 112 acil servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, H.S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan T.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen Y.A. gözaltına alındı. Diğer zanlı A.Ö. ise aranıyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 16:12
  1. Bursa
  2. silahlı kavga
  3. sosyal medyada küfürlü yazışma
  4. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
  5. Yunus Emre Devlet Hastanesi

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