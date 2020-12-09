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Aktüel Sosyal medyada "halkın bir kesimini aşağıladığı" öne sürülen kişi gözaltına alındı
Aktüel

Sosyal medyada "halkın bir kesimini aşağıladığı" öne sürülen kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:33:25 -
Sosyal medyada "halkın bir kesimini aşağıladığı" öne sürülen kişi gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemini sosyal medya hesabından eleştirirken, halkın bir kesimini aşağıladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, dün oynanan futbol müsabakasındaki ırkçılık söylemi üzerinden, Twitter'da "@yapmamelihboran" hesabından, Türkiye'de infial oluşturacak şekilde halkın bir kesiminin sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanılarak aşağılandığı belirlendi.

Hesabın kullanıcısı olduğu tespit edilen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan M.B, savcılık talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

M.B'nin adli işlemleri devam ediyor.

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