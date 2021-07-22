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Dünya Sosyal medyada gündem olmuştu! Sokakta aslanla gezen 3 kişi tutuklandı
Dünya

Sosyal medyada gündem olmuştu! Sokakta aslanla gezen 3 kişi tutuklandı

Mısır'da sokakta aslan yavrusu ile dolaştığı görüntüleri sosyal medyada dolaşan 3 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 00:28:00 - 2021-07-22 00:36:06

Mısır’ın Süveyş kentindeki Ayn Sukhna bölgesinde sokakta kucağında aslan yavrusu taşıyan 3 kişi güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

Mısır’ın Süveyş kentindeki Ayn Sukhna bölgesinde 3 kişi, fotoğraf çekmek amacıyla kucağında 5 aylık yavru aslan taşıdığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüleri yayılmasının ardından harekete geçen Mısır İçişleri Bakanlığı, görüntüde bulunan kişilerin kimliği tespit etmek için soruşturma başlattı.

3 kişi tutuklandı

Bakanlık, soruşturmanın ardından ruhsatsız 5 aylık aslan yavrusu taşıyan 1’i fotoğrafçı toplam 3 kişinin tutuklandığını bildirerek, tutuklanan kişilerin para karşılığında turistik bölgede insanların aslanla fotoğrafını çektiklerini açıkladı.

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