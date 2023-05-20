Sosyal medyada gündem oldu! CHP'lilere sorulacak en zor soru
İzmir'de CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı önünde kurulan seçim noktasında görev yapan CHP'liye sorulan soru ve alınan cevap sosyal medyada gündem oldu.
İzmir'de CHP'de görev yapan bir şahısla yapılan röportaj gündem oldu.
Muhabirin "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni başarılı buluyor musunuz? Üç tane icraatını sayar mısınız?" sorusuna CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı önünde kurulan seçim noktasında görev yapan CHP'li "Haberim yok, kusura bakmayın." cevabını verdi.
Aldığı cevap sonrası muhabir "Abi CHP'de çalışıyorsun." deyince CHP'li şahıs, "Tamam da bakmam lazım, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada gündem olan röportaja vatandaşlar "CHP'lilere sorulacak en zor soru" yorumlarını yaptı.
Gündem
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!