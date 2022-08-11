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Aktüel Sosyal medyada gündem oldu! Balı fazla kaçıran ayı işte böyle kendinden geçti
Aktüel

Sosyal medyada gündem oldu! Balı fazla kaçıran ayı işte böyle kendinden geçti

Düzce'de bal kovanlarına dadanan ayı, fazla bal yiyince komalık oldu. Vatandaşlar kovanların yanında buldukları ayıyı, veteriner hekime teslim etti. Kısa sürede viral oldu!

Yeniakit Publisher
2022-08-11 13:53:00 - 2022-08-11 14:16:34

Olay Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana geldi. Son zamanlarda ormanlarda kovanların ayı saldırısına uğradığını fark eden çiftçiler, bölgede nöbet tutmaya başladı. Bir çiftçi kovanlarının yakınında boz ayının bayıldığını fark etti. Korkarak yanına yaklaşınca, ayının hayatından endişe eden çiftçi, kamyonetinin kasasına boz ayıyı yükleyerek şehir merkezine getirdi. Veteriner hekime götürmek istediği ayının bal komasına girdiğini fark eden çiftçi, ayının o anlarını sosyal medyada paylaştı.

Kısa sürede viral olan videonun ardından boz ayının durumunun iyi olduğu 1-2 gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

 

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