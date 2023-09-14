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İSLAM Sosyal medyada gündem olan 'rızık' sohbeti! 'Allah buyuruyor ki; Benden yarının rızkını isteme'
İSLAM

Sosyal medyada gündem olan 'rızık' sohbeti! 'Allah buyuruyor ki; Benden yarının rızkını isteme'

Yeniakit Publisher
2023-09-14 15:21:00 - 2023-09-14 15:29:32

Sosyal medyada bir hocaefendinin rızık üzerine sohbeti günün en çok izlenilenleri arasına girdi.

Sohbette, insanların rızık endişesi taşımaması gerektiği vurgulanırken, yüce Allah'ın tüm canlılarla birlikte insanların rızkına kefil olduğu anlatıldı.

Allah şöyle buyurmaktadır:

Ey ademoğlu! Hiç kimsenin gücünden ve sultanlığından korkma, benim sultanlığım durduğu müddetçe... Ve benim sultanlığım asla sona ermez.

Ey ademoğlu! Rızkın darlığından korkma, benim hazinelerim dolu olduğu müddetçe... Ve şunu bil ki benim hazinelerim asla bitmez.

Ey ademoğlu! Ben seni ibadet için yarattım öyle ise oyalanma. Senin rızkına kefil oldum, bundan dolayı kendini yorma. Uzuvlarını değil, kalbini üzüntü ile yorma"
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Kolların, bacakların çalışırken, kalbin Allah'a tevekkül etmelidir.

Allah buyuruyor ki:

Seni ibadet için yarattım öyle ise oyalanma.. Senin rızkına kefil oldum, bundan dolayı kendini yorma. Benim taksim ettiğim ile razı olursan, kalbini ve bedenini rahatlatırım. Böylece benim indimde övülenlerden olursun. Ama eğer benim taksim ettiğime razı olmazsan; izzetime ve celalime yemin ederim ki, dünyayı sana musallat ederim. Vahşi hayvanların yabanda koştuğu gibi koşarsın ve sonunda yine benim sana taksim ettiğim nasibini alırsın.

Ey ademoğlu! Ben yerleri ve gökleri yarattım ve bunları yaratırken yorulmadım, zorlanmadım. Sana bir ekmek vermek bana zorluk verebilir mi?

Ey ademoğlu! Benden yarının rızkını isteme, ben senden yarının amelini istemediğim gibi.

Ey ademoğlu! Ben seni seviyorum öyle ise benim de hakkımdır ki, senin sevdiğin olayım.

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