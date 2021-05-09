Sosyal medyada dinsizlik propagandası

yeniakit.com.tr Ankara

Son yıllarda artan sosyal medya kullanımı her türlü ahlaksızlığın çarkını döndürürken, buradaki gençler ise savunmasız kalıyor. Türkiye’de geçtiğimiz aylarda sosyal medya platformlarına yönelik yeni bir düzenleme yapıldı.

Sosyal medya yasası ile Türk aile yapısını, gençleri zehirli içeriklerden korumayı amaçlarken, ne yazık ki halen sosyal medyadaki zehirli içeriklerin ardı arkası kesilmiyor. Bir takım odaklar, Sosyal medya üzerinden açtıkları hashtag’lerle her türlü ahlaksızlığını yaymaya çalışırken, şimdi ise din üzerinden gençlerimizi hedef alarak, Twitter’da “Gençler Ateist oluyor” etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı.

İşin iç yüzünden bihaber gençler ise İslam dinini hedef alan paylaşımlardan rahatsız olmadılar, aksine onlarda İslam’ı hedef alan paylaşımlar yaptılar.