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Aktüel Sosyal medyada dinsizlik propagandası
Aktüel

Sosyal medyada dinsizlik propagandası

Ahlaksız dizi ve filmlerle Türk aile yapısı hedef alınırken, sosyal medya platformları ile de gençleri zehirlemeye çalışıyorlar. Özellikle son yıllarda artan sosyal medya kullanımı her türlü ahlaksızlığın çarkını döndürürken, buradaki gençler ise savunmasız kalıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 15:35:00 -
Sosyal medyada dinsizlik propagandası

 yeniakit.com.tr  Ankara 

Son yıllarda artan sosyal medya kullanımı her türlü ahlaksızlığın çarkını döndürürken, buradaki gençler ise savunmasız kalıyor. Türkiye’de geçtiğimiz aylarda sosyal medya platformlarına yönelik yeni bir düzenleme yapıldı.

Sosyal medya yasası ile Türk aile yapısını, gençleri zehirli içeriklerden korumayı amaçlarken, ne yazık ki halen sosyal medyadaki zehirli içeriklerin ardı arkası kesilmiyor. Bir takım odaklar, Sosyal medya üzerinden açtıkları hashtag’lerle her türlü ahlaksızlığını yaymaya çalışırken, şimdi ise din üzerinden gençlerimizi hedef alarak, Twitter’da “Gençler Ateist oluyor” etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı.

İşin iç yüzünden bihaber gençler ise İslam dinini hedef alan paylaşımlardan rahatsız olmadılar, aksine onlarda İslam’ı hedef alan paylaşımlar yaptılar.

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Yorumlar

vatandas

suç bizim ana babaların saldık sosyal medyaya ateistler kayıra oldu.işimiz çok zor bu sosyal medya düzenlemesi olmadıktan sonra nerden dönersek kar olmayacak.bir yaşa kadar bizim kontrolumuzde bir yaştan sonra ALLAH hak getire önüne geçemiyoruz.
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Akp

Sağolsun iktadırımız dindar gençlik projesi hedefine ulaştı
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