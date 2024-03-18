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Sosyal Medya Sosyal medyada DEM-LGBT kavgası!
Sosyal Medya

Sosyal medyada DEM-LGBT kavgası!

Yeniakit Publisher
2024-03-18 19:48:00 - 2024-03-18 19:49:17

LGBT'li sapkınlar DEM Parti'nin İstanbul'daki nevruz etkinliğinde taşkınlık çıkarttı.

İstanbul'daki Yenikapı Miting alanı dün dikkat çeken bir kavgaya ev sahipliği yaptı.

Terör sözcüsü DEM'lilerle LGBT'li sapkınların miting alanındaki kavgası kameralara yansıdı.

DEM'liler Nevruz kutlaması adı altındaki etkinliği terör şovuna çevirdi, teröristbaşı Öcalan sloganları atıldı. PKK paçavraları açıldı.

Öte yandan alana DEM'in ittifak ortağı CHP'lilerin koruması altındaki LGBT'li sapkınlar da geldi.

Bazı DEM Partililer LGBT'lilerden rahatsız olunca alanda tartışma çıktı. O anlar sosyal medyanın en çok konuşlanları arasına girdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan X hesabından paylaşımda bulunan LGBT'li sapkınların sözcüleri, DEM'lilere şu mesajla meydan okudu:

"İstanbul'da nevroz alanında yüzlerce kişi tarafından sözel ve fiziksel olarak linç edildik, polis eşliğinde cıkmak zorunda kaldık utanç verici. Lubunyalar olarak alanları terk etmiyoruz."

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