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Aktüel

Sosyal medyada damga vuran temizlik yarışına Malkara Belediyesi de katıldı

Tekirdağ Malkara Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yapıldı.

2020-04-19 23:03:32 -
Sosyal medyada damga vuran temizlik yarışına Malkara Belediyesi de katıldı

Tekirdağ Malkara Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yapıldı. Diğer belediyelerin sosyal medyaya damga vuran temizlik yarışına, Malkara Belediyesi de paylaşılan video ile ortak oldu.


Malkara Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından Korona virüs salgınına karşı cadde, sokak ve kaldırımlar ile vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfektan karışımı ve sabunlu suyla dezenfekte çalışması yapıldı.


Ekiplerin temizlik çalışması sırasındaki görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı.


Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, dezenfekte çalışmalarının salgın bitene kadar sık sık devam edeceğini bildirdi.

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