Sosyal medyada büyük kampanya: ABD kuruluşlarına reklam verme!

Gezi operasyonu, 17/25 Aralık ihaneti ve 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye düşmanlarının safında yeralan FOX TV, Türkiye'ye yönelik ekonomik darbe girişiminde de Trump yönetimine destek vermişti. Sosyal medya kullanıcıları İslamofobik çıkışları ile sık sık adını duyuran ABD'li işadamı Murdoch'un sahibi olduğu FOX TV olmak üzere tüm medya kuruluşlarına "reklam vermeyin" kampanyası başlattı. Bu kuruluşlar arasında Türkiye'deki dijital reklam pastasını büyük ölçüde ele geçiren Google, Facebook, Twitter ve İnstagram da var. Reklam veren kuruluşlara da bir çağrıda bulunan sosyal medya kuruluşları "Türkiye düşmanı ABD medya kuruluşlarına reklam vermeyin çağrısında bulundu.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomi görünümlü siyasi operasyonuna sosyal medyadan büyük tepki.

Gezi operasyonu, 17/25 Aralık ihaneti ve 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye düşmanlarının safında yeralan FOX TV, Türkiye'ye yönelik ekonomik darbe girişiminde de Trump yönetimine destek vermişti.

Sosyal medya kullanıcıları İslamofobik çıkışları ile sık sık adını duyuran ABD'li işadamı Murdoch'un sahibi olduğu FOX TV olmak üzere tüm medya kuruluşlarına "reklam vermeyin" kampanyası başlattı.

Bu kuruluşlar arasında Türkiye'deki dijital reklam pastasını büyük ölçüde ele geçiren Google, Facebook, Twitter ve İnstagram da var.

Reklam veren kuruluşlara da bir çağrıda bulunan sosyal medya kuruluşları "Türkiye düşmanı ABD medya kuruluşlarına reklam vermeyin" çağrısında bulundu.

2017 yılında Türkiye'den ABD şirketi kuruluşlara 1.05 milyar dolar reklam verildi...

Türkiye ise ABD'nin skandal yaptırım kararının ardından sosyal medyada tek vücut oldu.

İşte sosyal medyadan verilen tepkiler: