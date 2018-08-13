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Sosyal medyada büyük kampanya: ABD kuruluşlarına reklam verme!

ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomi görünümlü siyasi operasyonuna sosyal medyadan büyük tepki geldi. Vatandaşlar yerli firmalardan ABD firmalarına reklam verilmemesini isterken ve ABD ürünlerine ise boykot kampanyası başlattı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 18:53
Sosyal medyada büyük kampanya: ABD kuruluşlarına reklam verme!

Gezi operasyonu, 17/25 Aralık ihaneti ve 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye düşmanlarının safında yeralan FOX TV, Türkiye'ye yönelik ekonomik darbe girişiminde de Trump yönetimine destek vermişti. Sosyal medya kullanıcıları İslamofobik çıkışları ile sık sık adını duyuran ABD'li işadamı Murdoch'un sahibi olduğu FOX TV olmak üzere tüm medya kuruluşlarına "reklam vermeyin" kampanyası başlattı. Bu kuruluşlar arasında Türkiye'deki dijital reklam pastasını büyük ölçüde ele geçiren Google, Facebook, Twitter ve İnstagram da var. Reklam veren kuruluşlara da bir çağrıda bulunan sosyal medya kuruluşları "Türkiye düşmanı ABD medya kuruluşlarına reklam vermeyin çağrısında bulundu.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomi görünümlü siyasi operasyonuna sosyal medyadan büyük tepki.

Gezi operasyonu, 17/25 Aralık ihaneti ve 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye düşmanlarının safında yeralan FOX TV, Türkiye'ye yönelik ekonomik darbe girişiminde de Trump yönetimine destek vermişti.

Sosyal medya kullanıcıları İslamofobik çıkışları ile sık sık adını duyuran ABD'li işadamı Murdoch'un sahibi olduğu FOX TV olmak üzere tüm medya kuruluşlarına "reklam vermeyin" kampanyası başlattı.

Bu kuruluşlar arasında Türkiye'deki dijital reklam pastasını büyük ölçüde ele geçiren Google, Facebook, Twitter ve İnstagram da var.

Reklam veren kuruluşlara da bir çağrıda bulunan sosyal medya kuruluşları "Türkiye düşmanı ABD medya kuruluşlarına reklam vermeyin" çağrısında bulundu.

2017 yılında Türkiye'den ABD şirketi kuruluşlara 1.05 milyar dolar reklam verildi...

Türkiye ise ABD'nin skandal yaptırım kararının ardından sosyal medyada tek vücut oldu.

İşte sosyal medyadan verilen tepkiler:

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 18:53
  1. ABD'li işadamı Murdoch
  2. FOX TV
  3. ABD
  4. Google
  5. Facebook
  6. Twitter
  7. İnstagram
  8. ABD şirketi kuruluşlar
  9. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • has vatanhas vatan1 sa önce
    Yeter artik adam gibi duralim i-phonelara yilda 14milyar dolar harciyoruz gerek yok. daha ucuz ve kaliteli türk ceptel. kullanalim t-shirtlerimiz ayakkabilarimiz amerikan markasi olan n....kullanmayalim.bu 2 kalem dahi amerikaya akan milyarl.döviz azalmasi tl nin düsmesini önler.
  • SelimSelim53 dk önce
    Bu tür kampanyalara hükümet ve muhalefet de destek olmalı ki bir anlamı olsun.
  • SAFA KUZUGÜDENSAFA KUZUGÜDEN1 sa önce
    foks TV asla reklem vermeyelim
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