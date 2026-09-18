Sosyal medyada bomba yapımı içeriği paylaştığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Jandarmanın Çorum merkezli olarak İstanbul ve Sakarya'da 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Sosyal medyada eylem senaryoları, bomba yapımı, molotof hazırlama ve uzun namlulu silah kullanımı gibi eğitim içerikleri paylaşıp çeşitli ideolojiler altında örgütlendikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen jandarma operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre çalışmayı Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yürüttü. Çalışmalarda, 18 yaşından küçük şüphelilerin sosyal medya platformlarında çeşitli ideolojiler altında örgütlenerek aşırılıkçı içeriklerle etkileşime girdiği tespit edildi. Şüphelilerin radikal düşünceleri normalleştirerek sanal ortamlarda eylem senaryoları, bomba yapımı, molotof hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı, psikolojik harekat taktikleri ve benzeri konularda eğitim içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.
11 şüpheliye eş zamanlı operasyon
Konuyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çorum merkezli olarak İstanbul ve Sakarya'da tespit edilen 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ele geçirilen dijital bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.