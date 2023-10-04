Sosyal medyada Atatürk'e benzeyen adama milyonlar kazandırdılar
Son zamanlarda ilginç videoların viral olduğu TikTok uygulamasında yayın açan bir kişinin Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliği nedeniyle para kazandığı görüldü. İzleyicilerin yayınlara para yağdırması gündem oldu. Kimi kitap yazarak işi ticarete döküyor, kimi duygu sömürüyor. Bu resimdeki adam da Atatürk’e benzerliğini kullanarak milyonlar kazanıyor.
Benzerliği ticarete dökenler, insanların duygularını sömürenler sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşıyor.
Son olarak bu duruma bir TikTok kullanıcısı da dahil oldu.
Uygulamada Ata'ya benzerliği ile gündemde
7'den 70'e çok sayıda vatandaş tarafından kullanılan uygulamada gün geçmiyor ki ilginç bir olay yaşanmasın.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Atatürk'e benzeyen Serdar Görel isimli kullanıcı da şu sıralar oldukça gündemde.
Para yağdırıyorlar
Açtığı yayınlarla Mustafa Kemal Paşa'ya benzerliğini kullanan kullanıcının yayınları yoğun ilgi görüyor.
Bu sayede adeta hayatı değişen Görel'in yayınlara para yağdırılıyor.
Yayınları viral oldu
İzmir Marşı ile açtığı yayında izleyicilerden hediye toplayan kullanıcının o anları sosyal medyada viral oldu.
Yayın boyunca çok sayıda kişinin hediye para gönderdiği görüldü.