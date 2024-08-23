Sosyal medya yalanları CHP'yi vurdu: Beslediğiniz yılanlar sizi sokacak

Akşam gazetesi yazarı Taceddin Kutay, sosyal medyada yayılan yalan haberlerin ve manipülasyonların siyaseti nasıl etkilediğini değerlendirdi. Kutay, CHP'nin uzun süre bu manipülasyonlardan yararlandığını ancak şimdi bu yalanların kendilerine döndüğünü belirtti. Kutay, sosyal medya üzerinden yayılan yalanların gerçeklik algısını bozduğunu ve siyasetin güvenilirliğini zedelediğini söyledi. Kutay, bu durumun CHP'nin siyasi stratejilerinde geri tepmelere yol açtığını ifade etti. Taceddin Kutay, şunları kaydetti:

"Sosyal medyanın haber kaynağı haline gelmesinin çok çeşitli komplikasyonları oldu. Herhangi bir sorumluluk ilişkisi geliştirmeden insanlara birtakım hadiselerden haber vermenin doğal karşılanmasının bedeli, gerçeklik algımızla dalga geçilen bir zemin üzerinde iletişim kurar hale gelişimiz oldu. Bu zemini siyaseten kullanan ve bunun nimetlerinden faydalananlar da elbette oldu. Olmaz mı? Manipülasyondan daha münbit tarla mı var? Yalanın ve manipülasyonun adını fikir özgürlüğü koyarak yayılmasını talep edenler besledikleri yılanın bir gün kendisini sokabileceğini hiç düşünmedi. Oysa yılan, kendisi ile duygusal ilişki kurmanızın mümkün olmadığı bir canlıdır ve sopayla terbiye edilmenin haricinde herhangi bir şekilde hizaya sokulamaz.

CHP siyaseti, bizim ve bizden öncekilerin kanıksadığımız mecrası olan muhalefette bulunmanın da konforuyla bu metoda sık sık başvurdu. Esasen bu yeni bir icat da değildir. Menderes'in kıyma makinesine attığı üniversite öğrencileri haberleri kim sorsa matbu gazetelerde yer almıştı. Her neyse, bu bir alışkanlık ve yatkınlık. Besleye besleye semirttikleri yılanın kendilerine zarar vermeyeceğini zannetmeleri, hafif tabirle safdillik olarak açıklanabilir. Hindistan'dan mütemadiyen terbiyecisini sokan yılan haberi geliyor oysa. His yok, duygu yok, vefa yok... Sokar tabii.

Şimdi sosyal medyada yer alan her türlü zırvaya haber-i sâdık muamelesi yapanlar işi gücü bıraktı Özgür Özel'in ayağından vurulmadığını ispat etmeye çabalıyor. Oysa dileyen, bu arkadaşların bize önerdikleri metodu kullanarak Özgür Özel'in kesinlikle ayağından vurulduğunu iddia edebilir, delil olarak da falanca trolün tweetini öne sürebilir. Yılanı siz-biz beslemedik, onlar besledi. Kendileri bilir."

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