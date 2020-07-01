Sosyal medya uzmanından Erdoğan'a destek: Sosyal medya denetlenerek millileştirilmeli

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyada düzenleme yapılacağına ilişkin açıklamasını yeniakit.com.tr'ye değerlendiren Gazeteci - Sosyal Medya Uzmanı Melih Esat Açıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının kamuoyunda çarpıtıldığını ve Erdoğan'ın sosyal medyayı kapatmak değil düzenleme yapmak amacında olduğunu söyledi. Açıl, "Youtube mecrasından ben de para kazanıyorum ama milli mücadele için gerekirse kapatılsın. Bu karara da sonuna kadar destek veririm." dedi.

'Birçok hesap FETÖ'cüler tarafından kullanılıyor'

Youtube ve twitter platformlarında birçok hesabın FETÖ'cüler tarafından kullanıldığına dikkat çeken Açıl, "Youtube'da toplum ahlak yapımızı zehirleyen yayınlar yapılıyor. Bunun yanı sıra twitter'da son olarak sayın Berat Albayrak'ın eşine aşağılıkça bir saldırıda bulunuldu. Bu acı verici örnek de gösteriyor ki söz konusu platformlar artık denetim altında olmalı. Özgürlük çığırtkanlığı yapıyorlar ama bu tür hadsiz saldırıları 'özgürlük' kapsamında değerlendirmek kesinlikle mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun: Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri bazı çevrelerce çarpıtıldı

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bütün siyasi hayatı boyunca vesayetle, anti-demokratik unsurlarla, yasakçı zihniyetle mücadele ettiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Gelinen noktada bugün kimi sosyal medya platformları vatandaşların haklarını gasp ediyor."

'Uyarılarımıza rağmen suç işlenmeye devam ediyor'

"Söz konusu sosyal medya platformları cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası, hakaret gibi kanunlarımızın suç saydığı konularda vatandaşlarımızın haklarının korunmasına yönelik hiçbir katkı sunmamakta, aksine tüm uyarılarımıza rağmen bu suçların işlenmesine zemin teşkil etmektedir. Ayıca bu platformlar ülkemizde kontrolsüz şekilde kazanç elde etmekte, hiçbir vergi yükümlülüğüne tabi olmaksızın faaliyet göstermektedir."

'Cumhurbaşkanımız uluslararası sosyal medya şirketlerinin hukuki sorumluluklarına vurgu yaptı'

"Sayın Cumhurbaşkanımız da milletin birliği, bütünlüğü ve menfaati için söz konusu alanda hukuki düzenlemelerin ilgili organlarca yapılmasını vurgulamış ve uluslararası sosyal medya şirketlerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır."