Sosyal medya üzerinden İslam'a ve Hz. Peygamber'e küfretti!

Sosyal medyanın başıboşluğu sürüyor. Son dönemde İslam ve Müslümanlara hakaret edenlerin sayısı bir hayli çoğaldı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden, kendini Kemalist olarak tanıtan bir kişi, kendi düşündüğü gibi düşünmeyen başka bir kişiye İslam, Peygamber ve Başkan Erdoğan üzerinden küfürlü ifadeler kullanması büyük tepki çekti.

Yetkililer ne zaman harekete geçecek

Sosyal medyada İslam'a ve Müslümanlar'a küfredenlerin sayısındaki artışa herhangi bir önlem alınmaması vatandaşların tepkisini çekiyor.