Sosyal medya uygulaması TikTok kapanıyor mu?

Kısa video paylaşımları ile son dönemlerin en popüler sosyal medya uygulamalarından bir olan TikTok, hakkında başlatılan inceleme nedeniyle kapatılması gündeme gelmeye başladı.

Neden TikTok hakkında inceleme başlatıldı?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri güvenliği açığı bulunduğu iddiaları üzerine TikTok hakkında inceleme başlattı. Kurul daha öncede Facebook hakkında da inceleme başlatıp 3 milyon 250 bin lira para cezası uygulanmasına kara vermişti.

TikTok hakkında yapılan inceleme sadece Türkiye ile sınırlı olmayıp dünyanın pek çok ülkesinde de TikTok hakkında inceleme yapılmaktadır.

TikTok hakkında en ciddi yaptırımlar Bangladeş ve Hindistan'dan geldimişti. Bangladeş ve Hindistan TikTok'a erişimleri yasaklamıştı.

ABD'de ise TikTok hakkında yasa dışı olarak çocuk bilgilerini topladığı gerekçesi ile 5,7 milyon dolar ceza uygulanmıştı. Şimdilerde ise ABD Başkanı Trump, TikTok'un ABD'de yasaklanacağını belirtti.