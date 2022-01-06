Sosyal medya milli arabayla yıkılıyor, Twitter öteye bakıyor!

Yeni Akit Ankara

TOGG’un yeni C segmenti prototipi, ABD'de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES2022'de görücüye çıkarak herkesi büyüledi. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’ın bizzat sunum yaptığı yerli ve milli gururumuz TOGG, büyük ilgi çekerken, vatandaşlar da sosyal medyadan beğenilerini dile getirdi. TOGG’un gurur verici şovunu konu alan paylaşımlar binlerce etkileşim ve retweet alırken, Amerikan menşeili Twitter sosyal medya platformu, yüz binlerce kez tıklanan ve paylaşılan bu önemli gelişmeyi görmezden geldi.

Aynı sayfada TOGG binlerce paylaşım alırken sıradan konular TT gösterildi

Togg CEO'su Gürcan Karakaş’ın fuardaki sunumunun paylaşımları hemen her sayfada yer alırken, aynı sayfanın sağ üst köşesindeki “ilgi çeken gündemler” bölümünde yer alan konular arasında TOGG yerine, Covid, Hakan Ural, Cinsel Fantezi, Müge Anlı ve Kazakistan konuları en fazla etkileşim alan konular olarak gösterildi.