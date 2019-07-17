Sosyal medya hesapları yeniden çöktü!

Ülkemizdeki kullanıcıların büyük bir kısmı bir süredir WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sorunları yaşıyor.

Birçok kullanıcı sosyal medya hesaplarına erişemezken, sorunun ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'de bazı kullanıcılar erişim sağlayamıyor

Profillere ve paylaşımlara erişemeyen kullanıcılar, aynı zamanda Instagram uygulamasında da sorunlar yaşıyor. Dünya genelinde birçok yerde erişim problemi yaşanırken, ülkemizdeki birçok kullanıcı da söz konusu sorundan etkileniyor.

WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın sunucuları ortak olması nedeniyle zaman zaman üç uygulama da aynı anda çökebiliyor.

Sorundan etkilenen bölgeleri aşağıdaki haritada görebilirsiniz.